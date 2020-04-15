Война ветерана Величко закончилась

Фото: Илья Репин

Один из последних

Сегодня стало известно, что в Казани умер Юрий Александрович Величко — лауреат Госпремии СССР, лауреат премии ВДНХ СССР (золотая медаль), кандидат технических наук, персональный пенсионер РФ, ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны и инвалид I группы. Ему было 93 года.

Юрий Александрович прожил долгую жизнь, полную драматических событий. Величко встретил войну в 14 лет, видел воочию Тоньку-пулеметчицу, в 15 лет оказался в составе 8-й штурмовой инженерно-саперной бригады Белорусского фронта, в 16 получил серьезную контузию. После войны долго восстанавливался, а потом вел обычную мирную жизнь — учился, женился, развелся, всю жизнь работал на благо своей советской родины. Потом вышел на пенсию — тут бы и отдыхать заслуженно в своей двухкомнатной квартире.

Последняя война Юрия Величко

Но спокойную старость ветерана омрачил конфликт с управляющей компанией. Вряд ли Юрий Александрович хотел так прославиться, но его история два года назад прогремела на всю страну. Новую войну, спустя более чем 70 лет после той, в которой он потерял юность, Величко начал в нулевых, когда перестал оплачивать те коммунальные услуги, которые, как он считал, ему не были оказаны. По счетам-фактурам копились долги, Величко делал заявления в УК, но его игнорировали. Фантастически, но в уже более чем почтенном возрасте Юрий Александрович сохранял цепкость ума и железную принципиальность: не хотел уступать ни в чем.

Спокойную старость ветерана омрачил конфликт с управляющей компанией

После двух судов, которые ничем не окончились, управляющая компания обратилась за услугами коллекторов, которые принялись выбивать 45 тысяч из ветерана своими привычными методами: в их угрозах девяностодвухлетнему старцу фигурировал даже паяльник. Величко не сдавался и даже как-то раз подверг коллекторов, заявившихся к нему домой, атаке из газового баллончика. Ему отключали электричество — он через соцзащиту добивался включения. Ему угрожали — он угрожал в ответ. Юрий Александрович был настоящий боец.

Когда об истории стало известно в прессе, возник страшный скандал. На квартиру к ветерану ездили все кому не лень: и глава администрации Авиастроительного района, и помощник прокурора, и чиновники из мэрии, и журналисты. Освещало эту историю и «Реальное время». Причем даже после того, как все закончилось хорошо — администрация города погасила долг ветерана перед УК, а директор УК был уволен, мы продолжали следить за судьбой фронтовика.

День победы

Не дожив меньше месяца до 9 Мая, до своего персонального дня победы Величко дожил. Из истории с УК и с неправомочными, по его мнению, начислениями он вышел абсолютным победителем: общественное мнение, власти республики и даже страны встали на его защиту. Дело ветерана было «на карандаше» в самых высоких инстанциях.

Своего он добился — благодаря не только уникальному бойцовскому характеру, но и фантастической остроте ума для такого возраста. Юрия Александровича можно было назвать скрупулезным и даже въедливым. Энергии и внимательности к деталям ему было не занимать: их хватило бы на двоих молодых. Наши корреспонденты совсем недавно общались с ним: Юрий Александрович давал нам развернутое интервью о своей первой (и главной) войне для специального проекта «Реального времени», посвященного 75-летию Великой Победы. Это интервью стало последним в его жизни. Тогда Величко в последний раз продемонстрировал нам свои живость ума, яркую речь и мудрость человека, прожившего почти целый век.

«Реальное время» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Александровича.



1 / 27 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Людмила Губаева, фото Ильи Репина