Война ветерана Величко закончилась
Один из последних
Сегодня стало известно, что в Казани умер Юрий Александрович Величко — лауреат Госпремии СССР, лауреат премии ВДНХ СССР (золотая медаль), кандидат технических наук, персональный пенсионер РФ, ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны и инвалид I группы. Ему было 93 года.
Юрий Александрович прожил долгую жизнь, полную драматических событий. Величко встретил войну в 14 лет, видел воочию Тоньку-пулеметчицу, в 15 лет оказался в составе 8-й штурмовой инженерно-саперной бригады Белорусского фронта, в 16 получил серьезную контузию. После войны долго восстанавливался, а потом вел обычную мирную жизнь — учился, женился, развелся, всю жизнь работал на благо своей советской родины. Потом вышел на пенсию — тут бы и отдыхать заслуженно в своей двухкомнатной квартире.
Последняя война Юрия Величко
Но спокойную старость ветерана омрачил конфликт с управляющей компанией. Вряд ли Юрий Александрович хотел так прославиться, но его история два года назад прогремела на всю страну. Новую войну, спустя более чем 70 лет после той, в которой он потерял юность, Величко начал в нулевых, когда перестал оплачивать те коммунальные услуги, которые, как он считал, ему не были оказаны. По счетам-фактурам копились долги, Величко делал заявления в УК, но его игнорировали. Фантастически, но в уже более чем почтенном возрасте Юрий Александрович сохранял цепкость ума и железную принципиальность: не хотел уступать ни в чем.
После двух судов, которые ничем не окончились, управляющая компания обратилась за услугами коллекторов, которые принялись выбивать 45 тысяч из ветерана своими привычными методами: в их угрозах девяностодвухлетнему старцу фигурировал даже паяльник. Величко не сдавался и даже как-то раз подверг коллекторов, заявившихся к нему домой, атаке из газового баллончика. Ему отключали электричество — он через соцзащиту добивался включения. Ему угрожали — он угрожал в ответ. Юрий Александрович был настоящий боец.
Когда об истории стало известно в прессе, возник страшный скандал. На квартиру к ветерану ездили все кому не лень: и глава администрации Авиастроительного района, и помощник прокурора, и чиновники из мэрии, и журналисты. Освещало эту историю и «Реальное время». Причем даже после того, как все закончилось хорошо — администрация города погасила долг ветерана перед УК, а директор УК был уволен, мы продолжали следить за судьбой фронтовика.
День победы
Не дожив меньше месяца до 9 Мая, до своего персонального дня победы Величко дожил. Из истории с УК и с неправомочными, по его мнению, начислениями он вышел абсолютным победителем: общественное мнение, власти республики и даже страны встали на его защиту. Дело ветерана было «на карандаше» в самых высоких инстанциях.
Своего он добился — благодаря не только уникальному бойцовскому характеру, но и фантастической остроте ума для такого возраста. Юрия Александровича можно было назвать скрупулезным и даже въедливым. Энергии и внимательности к деталям ему было не занимать: их хватило бы на двоих молодых. Наши корреспонденты совсем недавно общались с ним: Юрий Александрович давал нам развернутое интервью о своей первой (и главной) войне для специального проекта «Реального времени», посвященного 75-летию Великой Победы. Это интервью стало последним в его жизни. Тогда Величко в последний раз продемонстрировал нам свои живость ума, яркую речь и мудрость человека, прожившего почти целый век.
«Реальное время» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Александровича.
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