Среди заместителей председателя Госсовета Татарстана больше других в 2019 году заработал Марат Ахметов
Марат Ахметов по итогам 2019 года получил наибольший доход среди заместителей председателя Государственного совета Татарстана — 8,9 млн рублей.
Далее идет Лилия Маврина (5,6 млн рублей), Юрий Камалтынов (5,4 млн рублей) и Татьяна Ларионова (4,5 млн рублей).
Среди супругов больше всех заработала жена Ахметова — 340,8 тыс. рублей.
Напомним, что председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин получил доход в размере 38,9 млн рублей.
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