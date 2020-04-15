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Среди заместителей председателя Госсовета Татарстана больше других в 2019 году заработал Марат Ахметов

18:27, 15.04.2020
Среди заместителей председателя Госсовета Татарстана больше других в 2019 году заработал Марат Ахметов
Фото: realnoevremya.ru

Марат Ахметов по итогам 2019 года получил наибольший доход среди заместителей председателя Государственного совета Татарстана — 8,9 млн рублей.

Далее идет Лилия Маврина (5,6 млн рублей), Юрий Камалтынов (5,4 млн рублей) и Татьяна Ларионова (4,5 млн рублей).

Среди супругов больше всех заработала жена Ахметова — 340,8 тыс. рублей.

Напомним, что председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин получил доход в размере 38,9 млн рублей.

ОбществоВласть Татарстан
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