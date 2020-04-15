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Фарид Мухаметшин за 2019 год увеличил свой доход почти в два раза

18:05, 15.04.2020 2
Фарид Мухаметшин за 2019 год увеличил свой доход почти в два раза
Фото: gossov.tatarstan.ru

По итогам 2019 года председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин получил доход в размере 38,9 млн рублей. В 2018 году он заработал 20,6 млн рублей, то есть его доход увеличился почти в два раза.

Супруга Мухаметшина заработала 29,5 млн рублей против 10,1 млн рублей в 2018 году.

Семье спикера Госсовета по-прежнему принадлежат два жилых дома (257 кв. м и 300 кв. м.), две квартиры (520,8 кв. м и 153,3 кв. м), земельный участок (2,5 тыс. кв. м), место на стоянке. У Мухаметшина есть ГАЗ-21 «Волга», М-20 «Победа», мотовездеход Yamaha (2009 года) и снегоход Arctic cat (2002 года).

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 18:49
    У простых людей доходы падают
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  • Тахир Давлетшин 19:21
    Опубликованы данные о ежемесячном доходе канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает germania.one со ссылкой на пресс-службу Бундестага.https://news.rambler.ru/world/42529996-nazvany-dohody-angely-merkel/
    Отмечается, что в месяц политик получает €19 796, 68 (почти 1,5 млн руб.). Из них официальная зарплата Меркель составляет €17 701,40 (1 млн 253 тыс. 126 руб.).
    Итоговая сумма получается за счет начисления дополнительных надбавок. Так должностная надбавка составляет €30,68, районный коэффициент надбавки и возмещение служебных издержек составляет по отдельности чуть больше €1 тысячи.
    Кроме того, Меркель получает 50% от представительских расходов, поскольку является членом бундестага, а также 25% как член парламента.
    Эксперты оценили годовой доход канцлера Германии в €333 тысячи (23 млн 574 тыс. 435 рублей)
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