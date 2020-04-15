Фарид Мухаметшин за 2019 год увеличил свой доход почти в два раза

По итогам 2019 года председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин получил доход в размере 38,9 млн рублей. В 2018 году он заработал 20,6 млн рублей, то есть его доход увеличился почти в два раза.

Супруга Мухаметшина заработала 29,5 млн рублей против 10,1 млн рублей в 2018 году.

Семье спикера Госсовета по-прежнему принадлежат два жилых дома (257 кв. м и 300 кв. м.), две квартиры (520,8 кв. м и 153,3 кв. м), земельный участок (2,5 тыс. кв. м), место на стоянке. У Мухаметшина есть ГАЗ-21 «Волга», М-20 «Победа», мотовездеход Yamaha (2009 года) и снегоход Arctic cat (2002 года).