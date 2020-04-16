Температура в Татарстане опустится до 6—11°С

В четверг, 16 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами прогнозируется небольшой дождь.

Ветер юго-западный сильный, днем местами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха опустится по сравнению со вчерашней до 6—11 градусов выше ноля. В Казани синоптики предсказывают от +6°С до +8°С. В Набережных Челнах столбики термометров покажут от +7°С до +11°С.

Утром местами на западе РТ на дорогах возможно образование гололедицы.