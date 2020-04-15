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В Татарстане директора спортшколы подозревают в незаконных премиях самому себе

16:40, 15.04.2020 1
В Татарстане директора спортшколы подозревают в незаконных премиях самому себе
Фото: "Реальное время"

Следком по РТ возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего директора одной из спортивных школ Верхнеуслонского района. Его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.

По версии следствия, в 2018—2019 годах директор издал шесть незаконных приказов о собственном премировании. Ущерб бюджету школы и исполкому оценен в 41,5 тысячи рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УЭБ и ПК МВД по РТ.

Причастность к совершению преступления мужчина признал частично.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:19
    Я думаю это очень маленькая суммы! Нужно на 20-30 мультов его проверить как минимум
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