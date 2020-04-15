Дополнительные выплаты врачам не будут облагаться налогом

Дополнительные выплаты врачам не будут облагаться налогом на доходы. Об этом было объявлено на совещании у президента России Владимира Путина.

В связи с этим Путин поручил министру финансов Антону Силуанову внести изменения в нормативные документы.

Ранее Путин предложил на 3 месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

Татарстан получит на дополнительные выплаты врачам и медикам 163 млн рублей.