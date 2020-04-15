В казанском зоопарке «Река Замбези» произошел пожар — фото

Фото: пресс-служба МЧС РТ

Сегодня днем в казанском зоопарке «Река Замбези» произошел пожар.

Инцидент случился в здании «Приматы», где на тот момент находились сотрудники зоопарка. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 13.49.

Отмечается, что животных внутри не было.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, в одноэтажном неэксплуатируемом здании велись строительные работы по заполнению декоративных элементов интерьера пенополистиролом.

В 14.36 отрытое горение на площади 15 кв. метров ликвидировано. Причину пожара предстоит установить.