Новости происшествий

20:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В казанском зоопарке «Река Замбези» произошел пожар — фото

16:10, 15.04.2020
В казанском зоопарке «Река Замбези» произошел пожар — фото
Фото: пресс-служба МЧС РТ

Сегодня днем в казанском зоопарке «Река Замбези» произошел пожар.

Инцидент случился в здании «Приматы», где на тот момент находились сотрудники зоопарка. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 13.49.

Отмечается, что животных внутри не было.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, в одноэтажном неэксплуатируемом здании велись строительные работы по заполнению декоративных элементов интерьера пенополистиролом.

В 14.36 отрытое горение на площади 15 кв. метров ликвидировано. Причину пожара предстоит установить.

ПроисшествияОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров