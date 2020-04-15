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Рустам Минниханов посетил молокоперерабатывающий завод в Алькеевском районе

13:56, 15.04.2020
Рустам Минниханов посетил молокоперерабатывающий завод в Алькеевском районе
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки посетил сегодня молокоперерабатывающий завод в Алькеевском районе РТ.

На предприятии производят сливочное масло и различные виды сыров. В производстве используется собственное сырье. ООО «Хузангаевское» имеет собственную ферму на 3,2 тыс. дойных коров.

Отмечается, что за первый квартал этого года здесь произвели 137,3 тонны сыра и 7 тонн сливочного масла. Кроме того, здесь перерабатывается 20 тонн молока в сутки и планируется увеличить этот показатель вдвое, сообщает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВласть Татарстан
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