Рустам Минниханов посетил молокоперерабатывающий завод в Алькеевском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки посетил сегодня молокоперерабатывающий завод в Алькеевском районе РТ.

На предприятии производят сливочное масло и различные виды сыров. В производстве используется собственное сырье. ООО «Хузангаевское» имеет собственную ферму на 3,2 тыс. дойных коров.

Отмечается, что за первый квартал этого года здесь произвели 137,3 тонны сыра и 7 тонн сливочного масла. Кроме того, здесь перерабатывается 20 тонн молока в сутки и планируется увеличить этот показатель вдвое, сообщает пресс-служба президента РТ.