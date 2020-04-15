«Турист» из Ростова-на-Дону пытался сбыть в Казани 1 кг гашиша

Сотрудники казанской полиции обнаружили 949,2 грамма гашиша у 24-летнего жителя Ростова-на-Дону. Инцидент произошел возле одного из домов по улице Депутатская.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В ходе допроса задержанный рассказал, что в Казань приехал с матерью посмотреть достопримечательности. Наркотики приобрел через интернет-магазин с целью последующего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемого заключили под стражу, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

