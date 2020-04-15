В Альметьевске бизнесмен перевел мошенникам шесть миллионов

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В полицию Альметьевска обратился 40-летний житель города, который перевел мошенникам более шести миллионов рублей.

Он рассказал, что 8 апреля через электронную почту ему поступило предложение о реализации изопропилового спирта по выгодным ценам. Предложение заинтересовало предпринимателя, после чего с ним связался мужчина, представившийся ведущим экономистом отдела сбыта завода-производителя. Бизнесмен заказал у него 48 тонн изопропилового спирта и, получив пакет документов к договору поставки, перечислил

6 008 000 рублей.

После этого потерпевший ознакомился с официальным сайтом завода-поставщика. Он обратил внимание на информацию, где перечислялись мошеннические информационные ресурсы, которые представлялись от имени завода. В списке было указано и название предприятия, с которым бизнесмен заключил договор.

Связаться с «партнерами» ему не удалось. После этого предприниматель обратился в полицию, рассказали в пресс-службе МВД по РТ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

