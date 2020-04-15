В российских регионах начнут проверять иммунитет к коронавирусу со следующей недели

Роспотребнадзор намерен запустить исследование иммунитета к новой коронавирусной инфекции в российских регионах со следующей недели, об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«На следующей неделе мы запускаем популяционное исследование, чтобы понять, как часто граждане нашей страны в разных городах в зависимости от интенсивности эпидемического процесса встречались с этим вирусом. Очевидно, все уже знают, что значительная часть таких встреч проходит без нарушений здоровья», — объяснила она в эфире Первого канала.

Попова уточнила, что в первую очередь тестировать система будет медиков, передает «Интерфакс».

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Бриков рассказал об исследовании специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), согласно которому коронавирус может передаваться от одного человека до другого на расстоянии 4 метра.

