В РЖД уточнили изменения в расписании поездов дальнего следования

В РЖД изменили расписание 36 поездов дальнего следования. Среди прочего с завтрашнего дня по новой схеме будет курировать поезд Казань — Москва «Премиум».

Согласно данным расписания, с 15 апреля из Казани он будет отправляться по нечетным дням. А вот со 2 июня по 30 июля — по четным дням, с 1 по 31 августа — по нечетным, со 2 сентября по 30 октября — по четным, с 1 ноября по 11 декабря — по нечетным.

Соответственно, в апреле и мае из Москвы поезд отправляется в Казань по четным дням, в июне и июле — по нечетным, в августе вновь по четным, а с 1 сентября до 31 октября по нечетным. Сов 2 ноября до 14 декабря по четным дням.

Поезд Казань — Санкт-Петербург отменяется из Казани с 11 по 25 апреля по нечетным дням, с 12 по 30 мая — по четным дням, с 1 июня по 31 июля — по нечетным дням, с 2 по 30 августа — по четным дням, с 1 сентября по 31 октября — по нечетным дням, со 2 ноября до 12 декабря — по четным дням.

Отменяется из Санкт-Петербурга с 12 по 26 апреля по четным дням, с 13 по 31 мая — по нечетным дням, со 2 июня по 30 июля — по четным дням, с 1 по 31 августа — по нечетным дням, со 2 сентября по 30 октября — по четным дням, с 1 ноября до 12 декабря — по нечетным дням.

Еще с 7 апреля был отменен поезд Самара — Казань, с 8 апреля не курсирует поезд Екатеринбург — Казань, а также рейс Казань — Пенза. Кроме того, отменены беспересадочные вагоны Казань — Адлер.