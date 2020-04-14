Капитализация Amazon превысила $1,1 трлн

Стоимость акций Amazon на торгах во вторник достигала рекордной отметки в $2 264,15 за бумагу. Капитализация интернет ретейлера, принадлежащего Джефу Безосу, превысила $1,1 трлн.

На фондовых рынках США наблюдается рост в среднем на 2-3%, который поддерживается сильной статистикой из Китая и стартом сезона корпоративных отчетностей, передает агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что, даже потеряв на фоне финансового кризиса $6,4 млрд, Безос остался самым богатым человеком мира.