Новости бизнеса

03:48 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Капитализация Amazon превысила $1,1 трлн

21:56, 14.04.2020
Капитализация Amazon превысила $1,1 трлн
Фото: wikimedia.org

Стоимость акций Amazon на торгах во вторник достигала рекордной отметки в $2 264,15 за бумагу. Капитализация интернет ретейлера, принадлежащего Джефу Безосу, превысила $1,1 трлн.

На фондовых рынках США наблюдается рост в среднем на 2-3%, который поддерживается сильной статистикой из Китая и стартом сезона корпоративных отчетностей, передает агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что, даже потеряв на фоне финансового кризиса $6,4 млрд, Безос остался самым богатым человеком мира.

БизнесЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров