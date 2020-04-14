Глава Зеленодольского района распорядился отремонтировать улицу Надежды

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев распорядился включить в план ремонта улицу Надежды, жители которой через соцсети пригласили руководителя исполкома посмотреть на разбитую дорогу.

«Надежда не умрет! Не отвечу сейчас точно по срокам, но распоряжение специалистам я уже дал. Вопрос проработаем, чтобы включить улицу Надежды в план ремонта, будем стараться срок исполнения максимально приблизить», — приводит слова Афанасьева пресс-служба администрации района.

Местная жительница Лия Чехова пожаловалась, что уже пять лет на улице фактически нет дороги.

«С 2017 года обращаемся в «Народный контроль», увидели в соцсетях официальную группу и написали туда. И сегодня к нам приехал руководитель района. Надеемся, он нам поможет», — сказала она.