СКА хочет обменять нападающего Якупова

СКА рассматривает варианты обмена нападающего Наиля Якупова, несмотря на действующее двухлетнее соглашение с хоккеистом, сообщает издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 26-летний форвард сыграл в 46 матчах регулярного первенства КХЛ и набрал 20 (10+10) очков.

Якупов является воспитанником нижнекамского хоккея. В 2012 году он был выбран под общим первым номером драфта НХЛ командой «Эдмонтон Ойлерз». В КХЛ за СКА Якупов выступает с 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» продлил контракты с двумя нападающими.