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СКА хочет обменять нападающего Якупова

15:10, 14.04.2020
СКА хочет обменять нападающего Якупова
Фото: vk.com/ska

СКА рассматривает варианты обмена нападающего Наиля Якупова, несмотря на действующее двухлетнее соглашение с хоккеистом, сообщает издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 26-летний форвард сыграл в 46 матчах регулярного первенства КХЛ и набрал 20 (10+10) очков.

Якупов является воспитанником нижнекамского хоккея. В 2012 году он был выбран под общим первым номером драфта НХЛ командой «Эдмонтон Ойлерз». В КХЛ за СКА Якупов выступает с 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» продлил контракты с двумя нападающими.

СпортХоккей
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