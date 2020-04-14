СКА хочет обменять нападающего Якупова
СКА рассматривает варианты обмена нападающего Наиля Якупова, несмотря на действующее двухлетнее соглашение с хоккеистом, сообщает издание «Чемпионат».
В минувшем сезоне 26-летний форвард сыграл в 46 матчах регулярного первенства КХЛ и набрал 20 (10+10) очков.
Якупов является воспитанником нижнекамского хоккея. В 2012 году он был выбран под общим первым номером драфта НХЛ командой «Эдмонтон Ойлерз». В КХЛ за СКА Якупов выступает с 2018 года.
Напомним, ранее стало известно, что «Ак Барс» продлил контракты с двумя нападающими.СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым