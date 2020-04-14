Наиль Маганов: «Кризисы приходят и уходят, увольнения — это точно не выход из кризиса»

Фото: ПАО "Татнефть"

Генеральный директор «Татнефти» рассказал, как компания работает в условиях пандемии и сделки ОПЕК+. Наиль Маганов отметил, что, несмотря на напряженную обстановку, коллектив компании справится со сложностями. В холдинге нет растерянности, и планы продолжить инвестировать в развитие промышленности сохраняются.

«Мы, конечно, не рады этой ситуации, но всегда просчитываем риски в нашей работе, готовы к новым внешним вызовам. Немного переориентируем инвестиции с нефтедобычи. Побольше вложим в нефтепереработку, нефтехимию, другие наши производственные процессы. Сокращений у нас не планируется. Кризисы приходят и уходят, увольнения — это точно не выход из кризиса».

На вопрос о планах нефтедобычи Наиль Маганов отметил, что компания выполнит решения, принятые правительством России, в полном объеме.

«Татнефть» — это не только нефтедобыча. Это огромный пласт экономики, целая структура. Характеризуя ее, Наиль Маганов сказал: «У нас множество проектов. Огромное количество работы. Но за все эти годы мы не сократили ни одного рабочего места. Ни одного человека. Мы перераспределяем людей. У нас возникают новые потребности, специальности. Мы организовали переподготовку, переобучаем людей», — рассказал гендиректор компании.

Сегодня реализуются три обучающие программы: бизнес-аналитика, компьютерное программирование, графика. Желающие могут пройти шестимесячное и трехмесячное обучение через удаленный доступ. В этих сложных условиях часть сотрудников работает в удаленном режиме, часть выезжает непосредственно на производственные объекты.

Характеризуя работу в условиях пандемии, Наиль Маганов определил ее как «правильное исполнение, никакого бахвальства, никакого легкомыслия». По словам гендиректора, у «Татнефти» есть многолетний опыт эксплуатации опасных производств и своя высокая культура. Только правильное исполнение всех предписаний и рекомендаций, постоянное проведение инструктажей и контроль позволят пройти этот период с минимальными последствиями.

«Татнефть» запустила целый ряд акций поддержки здравоохранения и общества в период пандемии. Машины скорой помощи бесплатно заправляются на АЗС компании, на заводах «ТАНЕКО» организовано производство антисептика, в Альметьевске оборудованы две баклаборатории для анализа на коронавирус, волонтеры компании одними из первых в стране запустили доставку продуктов пенсионерам и людям старшего возраста. «Татнефть» организовала пошив медицинских масок и защитных медицинских костюмов. Кроме того, компания запустила производство закрытых боксов для транспортировки больных с подозрением на коронавирус.

Наиль Маганов объяснил общественную активность компании: «Это же наша страна. Мы в ней живем. Если мы видим, что можем сделать больше для тех же врачей, которые встанут на передней линии фронта, защищая нас, мы должны это сделать. Необходимо максимально обеспечить их безопасность».

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