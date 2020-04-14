Получать социальные выплаты удобнее с Банком Казани!

Банк Казани напоминает, что зарегистрироваться и пройти идентификацию личности для авторизации на портале госуслуг удобнее в отделениях Банка Казани, а карту «МИР» заказать дистанционно.

С Банком Казани удобнее и быстрее оформить социальные выплаты на портале государственных услуг (gosuslugi.ru). В любом отделении Банка вы можете не только зарегистрироваться на портале, но и подтвердить свою личность для учетной записи и получить тем самым доступ ко всем государственным электронным услугам.

Портал государственных услуг России дает возможность воспользоваться сервисом в режиме онлайн, без личного присутствия и обращения в госучреждения. Но для его эффективного использования необходимым условием является регистрация и обязательное подтверждение учетной записи пользователя (авторизация), идентификации совокупности персональных данных о конкретном человеке.

Чтобы засвидетельствовать свою личность, то есть подтвердить ее для портала госуслуг, вы можете обратиться в любое отделение Банка Казани. При себе необходимо иметь стандартный набор документов — паспорт и СНИЛС. Процедура в отделениях банка занимает несколько минут и является бесплатной.

Для большего удобства при получении пособий и других выплат от государства в Банке Казани советуют дистанционно оформить карту «МИР» с привязкой ее к аккаунту на портале госуслуг.

Преимущества карты «МИР» от Банка Казани очевидны. При небольшой стоимости обслуживания владелец карты «МИР» от Банка Казани получает:

бесплатное снятие в банкоматах любых банков по России;

стоимость обслуживания — от 0 рублей;

начисление до 5,25% годовых на остаток средств;

информирование об операциях по карте — push-уведомления за 1 рубль;

возможность обмена валюты в банкоматах Банка Казани без комиссии.

Оформить карту онлайн можно на официальном сайте Банка Казани или по телефону горячей линии 8 (800) 77-518-77.

Вы можете оформить карту «МИР» заранее онлайн и получить ее уже при обращении в отделение Банка при прохождении подтверждении личности для портала госуслуг.

С Банком Казани государственные услуги доступнее и быстрее!

ООО КБЭР «Банк Казани»



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