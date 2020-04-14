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Студентам-волонтерам в России предложили увеличить стипендию

09:37, 14.04.2020
Студентам-волонтерам в России предложили увеличить стипендию
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки» Илья Семин предложил ввести ряд поощрений для студентов-волонтеров, которые участвуют в мероприятиях в период сложившейся ситуации с коронавирусом.

Так, Семин предложил на время режима самоизоляции снизить стоимость обучения на 25% для волонтеров, обучающихся на коммерческой основе.

Для студентов бюджетной формы обучения предлагается повысить стипендию в два раза, пишет RT.

Кроме того, общественник считает, что волонтерскую деятельность стоит засчитывать студентам в качестве практики или стажировки.

Ранее сообщалось, что в Казани иностранные студенты становятся волонтерами. Они помогают пожилым людям покупать продукты и лекарства.

ОбществоОбразование
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