Сын Салавата Фатхутдинова примет участие в первой в России онлайн-гонке для реальных пилотов

Фото: vk.com/ag.team.kazan / Светлана Благодарова

Сын татарского певца Салавата Фатхутдинова, автогонщик Рустам Фатхутдинов, попал в список участников первой виртуальной гонки в истории России для реальных пилотов.

Кроме него в числе участников оказались еще три спортсмена татарстанской гоночной команды AG Team — Егор Санин (из ралли-кросс), Никита Дубинин (СМП РСКГ) и Максим Туриев (картинг). Также в гонке примет участие казанец Анвар Тутаев, представляющий клуб «Чингизхан».

Всего на гонки по виртуальной трассе Sepang International Circuit записались 33 автогонщика. Ожидается, что гонки пройдут в три этапа, которые включают тренировку, квалификацию и финальный заезд.

Гонку можно будет посмотреть в режиме онлайн 15 апреля в 19.00.