Новости промышленности

17:09 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит проект терапии онкозаболеваний

09:25, 14.04.2020
«Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит проект терапии онкозаболеваний
Фото: realnoevremya.ru

Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит на заседании 20 апреля проект мультиомиксной диагностики и терапии онкологических заболеваний.

Также в ходе заседания будут обсуждаться следующие программы: развитие агробиотехнологий в КФУ, предложения для НОЦ РТ, разработка новых биопрепаратов для растениеводства и решения IVA Technologies для промышленных предприятий, следует из сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством президента РТ Рустама Минниханова рассмотрел несколько новых проектов.

ПромышленностьОбществоМедицинаБизнесРозничная торговля Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров