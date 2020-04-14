«Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит проект терапии онкозаболеваний

Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинг» рассмотрит на заседании 20 апреля проект мультиомиксной диагностики и терапии онкологических заболеваний.

Также в ходе заседания будут обсуждаться следующие программы: развитие агробиотехнологий в КФУ, предложения для НОЦ РТ, разработка новых биопрепаратов для растениеводства и решения IVA Technologies для промышленных предприятий, следует из сообщения на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее сообщалось, что совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством президента РТ Рустама Минниханова рассмотрел несколько новых проектов.

