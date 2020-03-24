Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» рассмотрел ряд новых проектов

Во вторник, 24 марта, совет директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством президента РТ Рустама Минниханова рассмотрел несколько новых проектов.

Перед заседанием глава республики призвал участников ответственнее отнестись к пандемии коронавируса.

«Будьте бдительны! Принимайте все меры предосторожности и помните, что за вами стоят огромные коллективы. Люди должны понимать, что им необходимо ограничить общение», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Заведующий кафедрой общей химической технологии КНИТУ-КХТИ Харлампий Харлампиди рассказал участникам о перспективных промышленных методах получения оксида пропилена (ОП). На сегодня наиболее распространенным методом является процесс эпоксидирования пропилена органическими гидропероксидами. Однако ученые КНИТУ-КХТИ считают, что будущее за пероксидной и кумольной технологиями.

На Россию приходится лишь 1% мирового производства оксида пропилена. Единственный производитель в стране — «Нижнекамскнефтехим».

Харлампиди представил на заседании принципиально новую схему совместного производства фенола, ацетона и оксида пропилена.

«Мы обязательно возьмём это в работу и хотели бы с вами дальше сотрудничать», — сказал Рустам Минниханов и рекомендовал предприятиям химической отрасли, групп «ТАИФ» и «Татнефти» изучить эту тему.

Казанский федеральный университет презентовал на заседании гидратную технологию хранения и транспортировки попутного газа.

Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов рассказал, как влияют экологические воздействия на регуляцию генов и индивидуальное развитие организмов. По его мнению, это направление (Exposome) позволит прогнозировать фенотип организмов и подбирать индивидуальное лечение.

Директор контактного бюро «Тюрингия Интернационал» Гузель Шайхуллина провела презентацию Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer) — крупнейшего научно-прикладного общества в Европе.

«Немецкая школа — очень серьёзная. Мы определим перечень интересных нам тем, вместе с коллегами рассмотрим их, обязательно включим в эту работу наши высшие учебные заведения», — сказал по этому поводу Рустам Минниханов.

Генеральный директор ООО «Кориб» Олег Коробченко рассказал о проекте по утилизации отработанных аккумуляторов. Строящийся в Набережных Челнах завод по переработке автокомпонентов «Кориб Металл» будет извлекать из аккумуляторов свинец и поставлять его на Елабужский аккумуляторный завод.

Совет директоров рассмотрел также вопросы в связи с проведением годового собрания акционеров «Татнефтехиминвест-холдинга», которое назначено на 28 мая.

Ранее «Реальное время» писало о повестке дня сегодняшнего заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

