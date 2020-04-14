На рекультивацию свалки в Нижнекамске выделят еще полмиллиарда

В Татарстане объявлен тендер на выполнение работ по рекультивации несанкционированной свалки у села Прости (ударение на первый слог) Нижнекамского района. Работы пройдут в пять этапов и должны завершиться в 2022 году. Согласно документации тендера, на первый этап работ выделят 564 млн рублей. За эту сумму победитель соберет и утилизирует мусор, сохранив от вырубки зеленые насаждения.



Свалка образовалась в 90-е годы, когда у села Прости устроили полигон для резинотехнических изделий «Нижнекамскшины». Сегодня она занимает площадь 35 гектаров, еще 72 га — лесопарковая охранная зона рядом с ней. Несмотря на оговоренные этапы в тендере, период ликвидации свалки будет зависеть от финансирования в рамках федеральной программы «Чистая страна». Предположительно, первый этап работ начнется в этом году, а закончится в 2022 году, то есть займет 26 месяцев.



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