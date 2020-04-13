Власти Москвы не собираются запрещать поездки в другие регионы
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что власти столицы РФ не могут запрещать поездки в другие регионы.
По его словам, это является прерогативой федеральных, а не местных властей, пишет «РИА Новости».
Ранее стало известно, что всех прибывших в Татарстан из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять на обязательную 14-дневную изоляцию.Общество
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