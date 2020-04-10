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В Татарстане предприниматель незаконно добывал полезные ископаемые и устроил свалку

07:42, 10.04.2020 4
В Татарстане предприниматель незаконно добывал полезные ископаемые и устроил свалку
Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи обнаружили в Татарстане организацию незаконной добычи полезных ископаемых и свалку строительных отходов. На предпринимателя из села Куюки Пестречинского района заведено два административных дела.

По данным пресс-службы Минэкологии РТ, площадь незаконной добычи составила более 400 кв. м. На том же участке складировался и строительный мусор. Отходы лежали на площади около 1 900 кв. м.

Сотрудники Управления госинспекции экологического надзора составили два административных протокола — за пользование недрами без лицензии и за нарушения при обращении с отходами.

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Правильно будет нерудные полезные ископаемые
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  • Анонимно 10 апр
    А госорганы сейчас, которые должны выдавать согласования на проведение работ, самоустранились! Все самоустранились. И все им фиолетово, что из-за того, что они не работаю, страдают предприятия-недропользователи.
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  • Анонимно 10 апр
    Неужели нефть добывал?
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  • Анонимно 10 апр
    Следить за дураками надо.
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