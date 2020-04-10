В Татарстане предприниматель незаконно добывал полезные ископаемые и устроил свалку

Экологи обнаружили в Татарстане организацию незаконной добычи полезных ископаемых и свалку строительных отходов. На предпринимателя из села Куюки Пестречинского района заведено два административных дела.

По данным пресс-службы Минэкологии РТ, площадь незаконной добычи составила более 400 кв. м. На том же участке складировался и строительный мусор. Отходы лежали на площади около 1 900 кв. м.

Сотрудники Управления госинспекции экологического надзора составили два административных протокола — за пользование недрами без лицензии и за нарушения при обращении с отходами.