«Салават Юлаев» продлит контракт нападающего Баранова
«Салават Юлаев» близок к продлению контракта с нападающим Ильей Барановым.
По сообщению источника, в клубе уже договорились с хоккеистом о новом двухлетнем соглашении. Действующий контракт Баранова с «Салаватом» заканчивается 30 апреля 2020 года.
В нынешнем сезоне 24-летний форвард сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.
Напомним, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф с шестой строчки Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы в шести матчах одолели омский «Авангард» (4:2).
Позже КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф из-за угрозы распространения коронавируса.СпортХоккей Башкортостан
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