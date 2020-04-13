«Салават Юлаев» продлит контракт нападающего Баранова

«Салават Юлаев» близок к продлению контракта с нападающим Ильей Барановым.

По сообщению источника, в клубе уже договорились с хоккеистом о новом двухлетнем соглашении. Действующий контракт Баранова с «Салаватом» заканчивается 30 апреля 2020 года.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 4 (1+3) очка.

Напомним, «Салават Юлаев» вышел в плей-офф с шестой строчки Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы в шести матчах одолели омский «Авангард» (4:2).

Позже КХЛ объявила о досрочном завершении розыгрыша плей-офф из-за угрозы распространения коронавируса.