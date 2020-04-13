В некоторых районах Татарстана остановили полевые работы из-за снега

В сельхозуправлениях Агрызского, Аксубаевского, Альметьевского, Кукморского, Новошешминского районов Татарстана остановили полевые работы из-за снежного покрова толщиной 5 см.

«Всходы еще не вышли, поэтому снег вреда не нанесет. Погода плюсовая. Такой теплый снег, мы считаем, как удобрение. Идет только накопление влаги. Буквально дня через 2—3 все растает, и мы снова выйдем на поля», — сообщили аграрии районов.

Сейчас озимые культуры подкормлены на площади 471,4 тыс. га, многолетние травы — 362,5 тыс. га, то есть свыше 86%. Сев выполнен чуть более чем на 3% от запланированного, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

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