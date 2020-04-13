Новости общества

04:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани доноров бесплатно возят на такси

18:12, 13.04.2020
В Казани доноров бесплатно возят на такси
Фото: ru.wikipedia.org

Республиканский центр крови Татарстана, расположенный в Казани, сообщил, что повышенная потребность во всех группах крови на фоне снижения донорской активности сохраняется.
Один из доноров рассказала, что сегодня утром в зале для кровосдачи было занято менее половины мест, хотя обычно зал полон.

Для привлечения доноров центр готов предоставить им бесплатное такси. Для этого нужно позвонить в регистратуру и получить специальный промокод, пишет «Интерфакс».

Ранее в Казани отметили нехватку донорской крови для детей из-за самоизоляции. Отмечается, что сдать кровь можно по утрам в рабочие дни с паспортом и татарстанской пропиской по адресу: Оренбургский тракт, 140.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров