В Казани отметили нехватку донорской крови для детей из-за самоизоляции

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Из-за введенного режима самоизоляции отделение переливания крови нуждается в донорах. Призыв о помощи появился в соцсетях.

«Значительно уменьшился поток доноров компонентов крови. Кто может и хочет, приходите, пожалуйста, в отделение переливания крова в Детскую республиканскую больницу дать кровь для детишек», — отмечено в сообщении.

Отмечается, что сдать кровь можно по утрам в рабочие дни с паспортом и татарстанской пропиской по адресу: Оренбургский тракт, 140.

Некоторых пользователей возмутило правило иметь донорам татарстанскую прописку. У пользователей возник вопрос: почему кровь не могут сдать доноры с пропиской другого региона. Ответ на этот вопрос содержится на сайте Республиканского центра крови МЗ РТ

«Наличие временной регистрации желательно, чтобы была возможность пригласить донора через 6 месяцев для повторного обследования на маркеры инфекционных заболеваний, чтобы предотвратить передачу вирусных инфекций при переливании плазмы», — говорится в ответе.

Отметим, что тем, кто решит сдать донорскую кровь, необходимо получить разрешение на выход из дома.