Бастрыкин заинтересовался историей нападения на пенсионерку в Казани
Глава Следкома ждет доклада о ходе расследования уголовного дела в Татарстане. Внимание Александра Бастрыкина привлек телесюжет о нападении на 80-летнюю жительницу Казани, у которой неизвестный отобрал тележку с продуктами и деньги.
Нападавшего задержали, но женщина не выдержала стресса и спустя три дня умерла. Уголовное дело расследуется по двум статьям — грабеж и причинение смерти по неосторожности. 10 апреля подозреваемый Павел Бикчантаев по ходатайству следствия был арестован Советским райсудом Казани.
Как сообщает пресс-служба СКР, руководитель ведомства поручил подчиненным в Татарстане доложить о действиях следствия, направленных на установление объективной картины данного преступления.ПроисшествияБизнесРозничная торговляОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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