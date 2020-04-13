Голикова предложила создать дополнительный денежный резерв «для страховки»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила создать дополнительный денежный резерв «для страховки», который не будет направляться в регионы.



Также, по ее словам, сегодня завершен дополнительный финансовый расчет к тем 33 миллиардам, которые были выделены ранее, — для развертывания дополнительного количества коек.

Более того, правительство выделяет 48,8 млрд рублей на вовлечение медицинских работников в оказание медпомощи. В их числе это силы и средства МЧС, которые уже разворачивают госпиталь в Мурманской области, и коечный фонд Минобороны, и медицинские вузы и училища.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать единую федеральную закупку средств для защиты врачей, создать резерв, чтобы из него направлять помощь регионам и медицинским организациям.

