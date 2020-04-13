Новости

04:06 МСК Все новости
Новости раздела

Голикова предложила создать дополнительный денежный резерв «для страховки»

15:46, 13.04.2020 2
Голикова предложила создать дополнительный денежный резерв «для страховки»
Фото: realnoevremya.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила создать дополнительный денежный резерв «для страховки», который не будет направляться в регионы.

Также, по ее словам, сегодня завершен дополнительный финансовый расчет к тем 33 миллиардам, которые были выделены ранее, — для развертывания дополнительного количества коек.

Более того, правительство выделяет 48,8 млрд рублей на вовлечение медицинских работников в оказание медпомощи. В их числе это силы и средства МЧС, которые уже разворачивают госпиталь в Мурманской области, и коечный фонд Минобороны, и медицинские вузы и училища.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать единую федеральную закупку средств для защиты врачей, создать резерв, чтобы из него направлять помощь регионам и медицинским организациям.

Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Еще один новый налог. Ржи нимагу. Сначала налог с процентов в банке, теперь налог для страховки.
    Ответить
  • Анонимно 13 апр
    Ключевые слова в этой статье: "... дополнительный денежный резерв "для страховки" который не будет направляться в регионы".
    Т.е. для страховки себя любимых, при этом регионы отдувайтесь сами!
    Время мутное и очень подходящее как раз для создания различных "фондов", "резервов" - для страховки безбедной старости федеральных чиновников. Однако...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров