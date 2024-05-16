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В лаборатории научно-технологического центра НКНХ произошла нештатная ситуация

14:36, 16.05.2024
В лаборатории научно-технологического центра НКНХ произошла нештатная ситуация
Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На «Нижнекамскнефтехиме» при проведении испытаний на лабораторной установке в здании научно-технологического центра произошла побочная реакция с выделением энергии. В непосредственной близости к оборудованию в этот момент находились два сотрудника центра. После оказания первой медицинской помощи они были направлены в центральную больницу, угрозы их жизни нет.

Причины происшествия устанавливает специальная комиссия, сообщили «Реальному времени» на предприятии.

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