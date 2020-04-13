Путин проведет совещание по эпидемиологической обстановке в России

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание по развитию ситуации с коронавирусом, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков.

По его данным, трансляция начнется во второй половине дня, в районе 15.00. В совещании примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнил Песков, в ходе встречи предстоит «сверка часов» в целом, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом», передает ТАСС.