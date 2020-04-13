В Казани появится перечень мер предосторожности по окончании режима самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани разработают по окончании режима самоизоляции перечень мер предосторожности. Такое поручение руководителям управлений исполкома города дал мэр Ильсур Метшин в ходе заседания штаба по противодействию COVID-19.

В частности, в список таких мер войдут правила поведения в лифтах, жилом фонде, общественных местах. Перечень рекомендаций должен быть разработан вместе с экспертами и специалистами Роспотребнадзора.

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что возвращение к повседневной жизни после режима самоизоляции будет постепенным.

«Будет постепенное возвращение к активной жизни, в том числе и к производственной работе наших промышленных предприятий, крупных, средних, малого бизнеса», — сказал Метшин.

А казанцам следует ответственнее относиться к соблюдению данного режима, так как не исключено, что в России возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом.