Ак Барс Банк отменяет плату за подключение к интернет-банку для бизнеса и обслуживание корпоративной карты

Чтобы каждый предприниматель мог совершать банковские операции удаленно без дополнительных затрат, Ак Барс Банк запускает акцию «Будь онлайн». Клиенты банка могут бесплатно подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием устройств «Рутокен» и/или облачной подписи PayControl и получить корпоративные карты платежных систем MasterCard или Visa с бесплатным обслуживанием в течение года. Предложение действительно до 30 июня 2020 г.



Система дистанционного банковского обслуживания позволит не только удаленно управлять своими банковскими счетами, но и вести бухгалтерский учет, сдавать отчетность онлайн, поможет заниматься внешнеэкономической деятельностью и заранее предупредит о рисках приостановления расходных операций.



Интернет-банк Ак Барс Бизнес Драйв вошел в топ-3 самых эффективных банков для малого бизнеса по версии Markswebb.



Открыть расчетный счет в Ак Барс Банке можно без визита в офис. Достаточно оставить онлайн-заявку на сайте, представитель банка сам привезет необходимые для подписания документы.



ПАО «Ак Барс Банк»



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