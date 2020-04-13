На Кипре предрекли экономическую и социальную катастрофу
Кипрская партия «Я — гражданин» (ЕОП) во главе с бывшим совладельцем Wargaming.net Иваном Михневичем предрекла экономическую и социальную катастрофу в связи с COVID-19.
Заявление партии оказалось в распоряжении «Реального времени».
В первую очередь, политики оценили меры правительства в целях недопущения распространения коронавируса нового типа. «В целом кажется, что подход правительства окупается, несмотря на то, что начальные действия дались тяжело и несколько запоздали. В процессе некоторые вещи были исправлены, были допущены и ошибки (не умаляя тот факт, что это были беспрецедентные ситуации)», — говорится в документе. Однако в заявлении подчеркивается, что серьезная нехватка ресурсов все еще сохраняется.
Кроме того, партия обращает внимание на то, что несмотря на COVID-19, игнорировать катастрофический курс экономики невозможно. «Но мы не можем игнорировать катастрофический курс, на который встает экономика, и суровые ограничительные меры, находящиеся на грани законности с точки зрения конституции», — отмечают авторы письма, подчеркивая, что сейчас все действия в экономике направлены на краткосрочную перспективу.
ЕОП предложила властям сформировать междисциплинарную кризисную группу, возглавляемую человеком с соответствующим опытом, знаниями и навыками для управления сложившейся ситуацией. В состав этой группы должны войти эксперты во всех областях, имеющих отношение к кризису (помимо медиков). Именно эта группа, по мнению политиков, должна предлагать местному Совету министров новые решения касательно ограничительным мер — к примеру, определение «наиболее уязвимых» групп граждан, которые должны оставаться в самоизоляции, или определение тех секторов экономики, которые должны возобновить деятельность.
Остальной части населения предлагается предоставить свободу передвижения на свой страх и риск, принимая основные меры предосторожности. «Коллапс экономики страны недопустим, потому как последующие проблемы будут гораздо трагичнее, чем от коронавируса», — отмечают авторы письма.
Помимо этого, такие меры, как запрет на передвижение ночью и ограничение на большое скопление людей, должны продолжиться, считают в партии.
«До сих пор решались два вопроса: когда и насколько ослабить ограничительные меры. Однако это послабление применялось или предполагается применять ко всему населению. Мы полагаем, что в условиях продолжительной пандемии с множеством волн необходимо выработать более гибкий и безопасный подход», — прокомментировал «Реальному времени» заявление партии Иван Михневич.
Справка
ПОЗИЦИЯ ЕОП ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
С момента появления коронавируса ЕОП изучает и анализирует как развитие ситуации, так и управленческие решения со стороны государства и иных организаций.
В целом кажется, что подход правительства окупается, несмотря на то, что начальные действия дались тяжело и несколько запоздали. В процессе некоторые вещи были исправлены, были допущены и ошибки (не умаляя тот факт, что это были беспрецедентные ситуации). Однако серьезная нехватка ресурсов сохраняется, особенно в наших больницах, где находится линия фронта.
Без сомнений, на данном этапе необходимо соблюдение эпидемиологических протоколов для сокращения распространения вируса. Но мы не можем игнорировать катастрофический курс, на который встает экономика, и суровые ограничительные меры, находящиеся на грани законности с точки зрения конституции.
Для экономики принятые меры учитывают только краткосрочную перспективу, даже не представляя размер катастрофы.
Ограничительные меры, которые по общему признанию работают, в случае чрезмерного затягивания приведут к гораздо более серьезным экономическим, социальным и психологическим проблемам.
Исходя из вышеизложенного, с учетом заявлений ответственных лиц о том, что они не знают, как долго будет продолжаться эта ситуация (которая в других странах уже насчитывает месяцы, и конец еще не просматривается), а также мнений людей с международным авторитетом, ЕОП предлагает правительству незамедлительно сформировать междисциплинарную кризисную группу, возглавляемую человеком с соответствующим опытом, знаниями и навыками для управления сложившейся ситуацией. Эта группа должна состоять из экспертов во всех областях, имеющих отношение к кризису (помимо медиков), чтобы она могла управлять ситуацией комплексно, эффективно и действенно. Эта группа будет представлять свои выводы Совету министров для принятия решений и должна будет приложить все возможные усилия.
Также ЕОП предлагает, начиная с 4 мая, применять следующую конфигурацию мер:
• Уязвимые группы, определенные соответствующими решениями на настоящий момент, будут по-прежнему находиться в самоизоляции с оплатой временной нетрудоспособности по болезни. Каждый, кто считает высоким риск для себя или своих родственников, может присоединиться к такому же ограничению, известив власти с помощью СМС.
Дополнительно для этих лиц необходимо принять соответствующие меры, такие как, например, специальные часы в магазинах и аптеках после пожилых людей, чтобы помещения были продезинфицированы с предыдущего вечера. Конечно, передвижение таких лиц должно по-прежнему подвергаться ограничениям, контролю и последствиям за любое нарушение мер.
• Остальная часть населения должна иметь свободу передвижения на свой страх и риск, конечно же, принимая соответствующие меры предосторожности. Коллапс экономики страны недопустим, потому как последующие проблемы будут гораздо трагичнее, чем от коронавируса.
• Сектора экономики, которые возобновят свою деятельность, должны быть определены междисциплинарной кризисной группой без промедления. ЕОП придерживается мнения, что должна быть возобновлена работа как можно большего числа предприятий.
• Вопрос возобновления деятельности учебных заведений также должен решаться этой кризисной группой.
• Разумеется, что для выявляемых случаев заражения должны соблюдаться протоколы и карантинные меры, имеющие место на настоящий момент.
Ограничение передвижения в ночное время, а также запрет на собрание людей в количестве больше разрешенного должны быть продолжены.
Мы подчеркиваем и предупреждаем, что если не будут предприняты необходимые действия, то экономическая, а затем и социальная катастрофы, которые случатся на Кипре в ближайшие месяцы, будут немыслимые, а исключительная зависимость от любой формы внешних заимствований ляжет невыносимым бременем на следующие поколения.
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