На Кипре предрекли экономическую и социальную катастрофу

Кипрская партия «Я — гражданин» (ЕОП) во главе с бывшим совладельцем Wargaming.net Иваном Михневичем предрекла экономическую и социальную катастрофу в связи с COVID-19.

Заявление партии оказалось в распоряжении «Реального времени».

В первую очередь, политики оценили меры правительства в целях недопущения распространения коронавируса нового типа. «В целом кажется, что подход правительства окупается, несмотря на то, что начальные действия дались тяжело и несколько запоздали. В процессе некоторые вещи были исправлены, были допущены и ошибки (не умаляя тот факт, что это были беспрецедентные ситуации)», — говорится в документе. Однако в заявлении подчеркивается, что серьезная нехватка ресурсов все еще сохраняется.

Кроме того, партия обращает внимание на то, что несмотря на COVID-19, игнорировать катастрофический курс экономики невозможно. «Но мы не можем игнорировать катастрофический курс, на который встает экономика, и суровые ограничительные меры, находящиеся на грани законности с точки зрения конституции», — отмечают авторы письма, подчеркивая, что сейчас все действия в экономике направлены на краткосрочную перспективу.



ЕОП предложила властям сформировать междисциплинарную кризисную группу, возглавляемую человеком с соответствующим опытом, знаниями и навыками для управления сложившейся ситуацией. В состав этой группы должны войти эксперты во всех областях, имеющих отношение к кризису (помимо медиков). Именно эта группа, по мнению политиков, должна предлагать местному Совету министров новые решения касательно ограничительным мер — к примеру, определение «наиболее уязвимых» групп граждан, которые должны оставаться в самоизоляции, или определение тех секторов экономики, которые должны возобновить деятельность.



Остальной части населения предлагается предоставить свободу передвижения на свой страх и риск, принимая основные меры предосторожности. «Коллапс экономики страны недопустим, потому как последующие проблемы будут гораздо трагичнее, чем от коронавируса», — отмечают авторы письма.



Помимо этого, такие меры, как запрет на передвижение ночью и ограничение на большое скопление людей, должны продолжиться, считают в партии.

«До сих пор решались два вопроса: когда и насколько ослабить ограничительные меры. Однако это послабление применялось или предполагается применять ко всему населению. Мы полагаем, что в условиях продолжительной пандемии с множеством волн необходимо выработать более гибкий и безопасный подход», — прокомментировал «Реальному времени» заявление партии Иван Михневич.

