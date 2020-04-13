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На Кипре предрекли экономическую и социальную катастрофу

11:43, 13.04.2020
На Кипре предрекли экономическую и социальную катастрофу
Фото: pxhere.com

Кипрская партия «Я — гражданин» (ЕОП) во главе с бывшим совладельцем Wargaming.net Иваном Михневичем предрекла экономическую и социальную катастрофу в связи с COVID-19.

Заявление партии оказалось в распоряжении «Реального времени».

В первую очередь, политики оценили меры правительства в целях недопущения распространения коронавируса нового типа. «В целом кажется, что подход правительства окупается, несмотря на то, что начальные действия дались тяжело и несколько запоздали. В процессе некоторые вещи были исправлены, были допущены и ошибки (не умаляя тот факт, что это были беспрецедентные ситуации)», — говорится в документе. Однако в заявлении подчеркивается, что серьезная нехватка ресурсов все еще сохраняется.

Кроме того, партия обращает внимание на то, что несмотря на COVID-19, игнорировать катастрофический курс экономики невозможно. «Но мы не можем игнорировать катастрофический курс, на который встает экономика, и суровые ограничительные меры, находящиеся на грани законности с точки зрения конституции», — отмечают авторы письма, подчеркивая, что сейчас все действия в экономике направлены на краткосрочную перспективу.

ЕОП предложила властям сформировать междисциплинарную кризисную группу, возглавляемую человеком с соответствующим опытом, знаниями и навыками для управления сложившейся ситуацией. В состав этой группы должны войти эксперты во всех областях, имеющих отношение к кризису (помимо медиков). Именно эта группа, по мнению политиков, должна предлагать местному Совету министров новые решения касательно ограничительным мер — к примеру, определение «наиболее уязвимых» групп граждан, которые должны оставаться в самоизоляции, или определение тех секторов экономики, которые должны возобновить деятельность.

Остальной части населения предлагается предоставить свободу передвижения на свой страх и риск, принимая основные меры предосторожности. «Коллапс экономики страны недопустим, потому как последующие проблемы будут гораздо трагичнее, чем от коронавируса», — отмечают авторы письма.

Помимо этого, такие меры, как запрет на передвижение ночью и ограничение на большое скопление людей, должны продолжиться, считают в партии.

«До сих пор решались два вопроса: когда и насколько ослабить ограничительные меры. Однако это послабление применялось или предполагается применять ко всему населению. Мы полагаем, что в условиях продолжительной пандемии с множеством волн необходимо выработать более гибкий и безопасный подход», — прокомментировал «Реальному времени» заявление партии Иван Михневич.

Справка

ПОЗИЦИЯ ЕОП ПО ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

С момента появления коронавируса ЕОП изучает и анализирует как развитие ситуации, так и управленческие решения со стороны государства и иных организаций.

В целом кажется, что подход правительства окупается, несмотря на то, что начальные действия дались тяжело и несколько запоздали. В процессе некоторые вещи были исправлены, были допущены и ошибки (не умаляя тот факт, что это были беспрецедентные ситуации). Однако серьезная нехватка ресурсов сохраняется, особенно в наших больницах, где находится линия фронта.

Без сомнений, на данном этапе необходимо соблюдение эпидемиологических протоколов для сокращения распространения вируса. Но мы не можем игнорировать катастрофический курс, на который встает экономика, и суровые ограничительные меры, находящиеся на грани законности с точки зрения конституции.

Для экономики принятые меры учитывают только краткосрочную перспективу, даже не представляя размер катастрофы.

Ограничительные меры, которые по общему признанию работают, в случае чрезмерного затягивания приведут к гораздо более серьезным экономическим, социальным и психологическим проблемам.

Исходя из вышеизложенного, с учетом заявлений ответственных лиц о том, что они не знают, как долго будет продолжаться эта ситуация (которая в других странах уже насчитывает месяцы, и конец еще не просматривается), а также мнений людей с международным авторитетом, ЕОП предлагает правительству незамедлительно сформировать междисциплинарную кризисную группу, возглавляемую человеком с соответствующим опытом, знаниями и навыками для управления сложившейся ситуацией. Эта группа должна состоять из экспертов во всех областях, имеющих отношение к кризису (помимо медиков), чтобы она могла управлять ситуацией комплексно, эффективно и действенно. Эта группа будет представлять свои выводы Совету министров для принятия решений и должна будет приложить все возможные усилия.

Также ЕОП предлагает, начиная с 4 мая, применять следующую конфигурацию мер:

• Уязвимые группы, определенные соответствующими решениями на настоящий момент, будут по-прежнему находиться в самоизоляции с оплатой временной нетрудоспособности по болезни. Каждый, кто считает высоким риск для себя или своих родственников, может присоединиться к такому же ограничению, известив власти с помощью СМС.

Дополнительно для этих лиц необходимо принять соответствующие меры, такие как, например, специальные часы в магазинах и аптеках после пожилых людей, чтобы помещения были продезинфицированы с предыдущего вечера. Конечно, передвижение таких лиц должно по-прежнему подвергаться ограничениям, контролю и последствиям за любое нарушение мер.

• Остальная часть населения должна иметь свободу передвижения на свой страх и риск, конечно же, принимая соответствующие меры предосторожности. Коллапс экономики страны недопустим, потому как последующие проблемы будут гораздо трагичнее, чем от коронавируса.

• Сектора экономики, которые возобновят свою деятельность, должны быть определены междисциплинарной кризисной группой без промедления. ЕОП придерживается мнения, что должна быть возобновлена работа как можно большего числа предприятий.

• Вопрос возобновления деятельности учебных заведений также должен решаться этой кризисной группой.

• Разумеется, что для выявляемых случаев заражения должны соблюдаться протоколы и карантинные меры, имеющие место на настоящий момент.

Ограничение передвижения в ночное время, а также запрет на собрание людей в количестве больше разрешенного должны быть продолжены.

Мы подчеркиваем и предупреждаем, что если не будут предприняты необходимые действия, то экономическая, а затем и социальная катастрофы, которые случатся на Кипре в ближайшие месяцы, будут немыслимые, а исключительная зависимость от любой формы внешних заимствований ляжет невыносимым бременем на следующие поколения.

ОбществоМедицинаИнфраструктура
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