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Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на выплаты медикам

10:03, 13.04.2020 1
Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на выплаты медикам
Фото: правительство РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить 50 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с заразившимися вирусом COVID-19.

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», — передает слова премьер-министра ТАСС.

Кроме этого выделено 640 млн рублей на оснащение койко-мест в моногородах.

Ранее сообщалось, что медикам Татарстана проведут доплаты к зарплате за март.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:56
    А нам тоже надо деньги же есть и хочется ЕСТЬ .
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