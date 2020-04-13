Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на выплаты медикам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить 50 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с заразившимися вирусом COVID-19.
«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», — передает слова премьер-министра ТАСС.
Кроме этого выделено 640 млн рублей на оснащение койко-мест в моногородах.
Ранее сообщалось, что медикам Татарстана проведут доплаты к зарплате за март.
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