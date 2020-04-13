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Происшествия

В Татарстане дети и взрослые пострадали в ДТП с трактором

07:43, 13.04.2020 1
В Татарстане дети и взрослые пострадали в ДТП с трактором
Фото: соцсети

В Арском районе Татарстана автомобиль «Лада Приора» столкнулся с перевозившим сено трактором. В результате пострадала семья из легковушки и водитель сельскохозяйственной техники.

Авария произошла накануне на автодороге Арск — Атня. Фото с места происшествия опубликовали пользователи соцсети. Судя по кадрам, удар был такой силы, что тяжелую технику разворотило по деталям.

В результате аварии госпитализированы двое взрослых и двое детей из легковушки. Сообщается, что травмы получил и водитель трактора.

ПроисшествияАвто Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:15
    Просто ужас.Сейчас тракторов то просто клейят что ли на колесо???? Качество на ноле. а цены как у мерседеса. просто кошмар
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