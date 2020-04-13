В Татарстане дети и взрослые пострадали в ДТП с трактором

Фото: соцсети

В Арском районе Татарстана автомобиль «Лада Приора» столкнулся с перевозившим сено трактором. В результате пострадала семья из легковушки и водитель сельскохозяйственной техники.

Авария произошла накануне на автодороге Арск — Атня. Фото с места происшествия опубликовали пользователи соцсети. Судя по кадрам, удар был такой силы, что тяжелую технику разворотило по деталям.

В результате аварии госпитализированы двое взрослых и двое детей из легковушки. Сообщается, что травмы получил и водитель трактора.