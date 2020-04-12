«Салават Юлаев» вышел в финал виртуального плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в четвертый раз подряд обыграл новосибирскую «Сибирь» в виртуальном плей-офф КХЛ и вышел в финал турнира.

Уфимские болельщики набрали 50 640 голосов, что на более 10 тысяч голосов больше, чем отдали фанаты сибирской команды. Таким образом, «Салават Юлаев» одержал убедительную победу в серии с «Сибирью» и выиграл Восточную конференцию в виртуальном плей-офф Кубка Гагарина.

Соперник уфимцев по финалу плей-офф КХЛ определится чуть позже в противостоянии московского «Динамо» и финского «Йокерита».

Напомним, в полуфинале Востока «Салават Юлаев» также в четырех встречах разгромил казанский «Ак Барс».