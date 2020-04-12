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«Салават Юлаев» вышел в финал виртуального плей-офф КХЛ

21:28, 12.04.2020 1
«Салават Юлаев» вышел в финал виртуального плей-офф КХЛ
Фото: vk.com/khl

«Салават Юлаев» в четвертый раз подряд обыграл новосибирскую «Сибирь» в виртуальном плей-офф КХЛ и вышел в финал турнира.

Уфимские болельщики набрали 50 640 голосов, что на более 10 тысяч голосов больше, чем отдали фанаты сибирской команды. Таким образом, «Салават Юлаев» одержал убедительную победу в серии с «Сибирью» и выиграл Восточную конференцию в виртуальном плей-офф Кубка Гагарина.

Соперник уфимцев по финалу плей-офф КХЛ определится чуть позже в противостоянии московского «Динамо» и финского «Йокерита».

Напомним, в полуфинале Востока «Салават Юлаев» также в четырех встречах разгромил казанский «Ак Барс».

СпортХоккей Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:10
    молодцы юлаевцы дали жару ак.барсу будут помнит кто есть кто желаю победы в финале надеюсь кубок будет в уфе.
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