ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь в районе 400—700 рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о стабилизации розничных цен на имбирь в России.

Скачок цен был вызван распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении коронавируса, приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ФАС.

На данный момент магазины устранили дефицит имбиря, установив на него цену от 400 до 700 рублей за килограмм.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла эффективность имбиря при лечении коронавируса.