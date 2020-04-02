ВОЗ опровергла эффективность имбиря при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не верить в эффективность имбиря при лечении коронавируса, однако отказываться от него не стоит.

«Думаю, что нужно быть осторожным с тем, что называется традиционными методами лечения, к которым прибегают люди, чтобы лучше себя почувствовать, например, при лечении простуды или гриппа», — отметил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, обратив внимание на то, что в России резко выросли цены на имбирь.

По его словам, все, что помогает людям чувствовать себя лучше и дает надежду на скорейшее выздоровление и при этом не угрожает здоровью, безусловно, имеет положительное влияние, однако не следует думать, что эти средства будут эффективны при лечении.

«В настоящее время нет доказанного эффективного способа лечения коронавирусной инфекции», — подчеркнул эксперт.

Российские компании X5 Retail Group и «Магнит» ранее отметили рост спроса на имбирь на фоне распространения в России коронавируса, пишет ТАСС.