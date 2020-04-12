В правительстве рассказали, когда Россия выйдет из режима самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова сказала в эфире телеканала «Россия-1», что Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер, связанных с коронавирусом, ко Дню Победы.

По ее словам, Россия может выйти из режима самоизоляции к лету, если граждане будут выполнять все рекомендации, пишет ТАСС.



Ранее ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев выразил мнение, что при самом благоприятном сценарии режим самоизоляции в России может закончиться уже в июне.