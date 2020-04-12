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11 лет назад «Ак Барс» первым в истории КХЛ выиграл Кубок Гагарина

11:03, 12.04.2020 1
11 лет назад «Ак Барс» первым в истории КХЛ выиграл Кубок Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Сегодня, 12 апреля, «Ак Барс» отмечает годовщину первой победы в плей-офф Кубка Гагарина в истории КХЛ.

Ровно 11 лет назад, казанцы под руководством тренера Зинэтулы Билялетдинова в седьмом матче серии с ярославским «Локомотивом» одержали победу 1:0. Решающую шайбу за 10 минут до конца встречи забросил капитан Алексей Морозов.

В результате этой победы «Ак Барс» первым в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

В последующем казанцы еще дважды завоюют главный трофей КХЛ в 2010 и 2018 годах.

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ досрочно завершила розыгрыш Кубка Гагарина без определения чемпиона из-за угрозы распространения коронавируса.

СпортХоккей Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:37
    Мощная команда тогда была. Чего стоит один только Морозов!
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