В Татарстане нет новых случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане не выявлены новые заболевшие коронавирусной инфекцией. При этом выписались трое пациентов.

Общее количество случаев заражения коронавирусом по прежнему составляет 73. Число выздоровевших достигло 14 человек. По-прежнему в республике не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

Всего в России за сутки количество случаев подскочило сразу на 2 186. Таким образом в стране их общая сумма достигла 15 770. Число излечившихся выросло на 246 человек. Умерло еще 23 человека.

Напомним, накануне в Татарстане отчитались о 23 новых случаях коронавируса.