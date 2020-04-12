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В Татарстане нет новых случаев коронавируса

10:35, 12.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
В Татарстане нет новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане не выявлены новые заболевшие коронавирусной инфекцией. При этом выписались трое пациентов.

Общее количество случаев заражения коронавирусом по прежнему составляет 73. Число выздоровевших достигло 14 человек. По-прежнему в республике не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

Всего в России за сутки количество случаев подскочило сразу на 2 186. Таким образом в стране их общая сумма достигла 15 770. Число излечившихся выросло на 246 человек. Умерло еще 23 человека.

Напомним, накануне в Татарстане отчитались о 23 новых случаях коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12:32
    Как часто приходят результаты анализов?
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  • Анонимно 13:57
    Да результаты анализа приходят раз в три дня, поэтому после завтра будет человек 16.два дня нас убаюкивают что всё хорошо,а на третий день человек 16 заражённых появляется
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