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В Татарстане богослужения на Вербное воскресенье будут транслироваться в интернете

08:19, 12.04.2020 1
В Татарстане богослужения на Вербное воскресенье будут транслироваться в интернете
Фото: vk.com/tatmitropolia

Татарстанская митрополия организовала онлайн-трансляцию богослужений на праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья).

«Торжественные службы будут транслироваться на портале «Православие в Татарстане» (tatmitropolia.ru) и в паблике «Православие в Татарстане» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/tatmitropolia)», — говорится в сообщении митрополии.

Накануне также онлайн прошла литургия в праздник Вербного воскресенья.

Напомним, что в России введен режим самоизоляции из-за опасности пандемии коронавируса. Русская православная церковь призвала прихожан оставаться дома. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих совершать в эти дни домашнюю молитву.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:24
    интернет не в греко/византийской традиции.грех
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