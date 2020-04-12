В Татарстане богослужения на Вербное воскресенье будут транслироваться в интернете

Татарстанская митрополия организовала онлайн-трансляцию богослужений на праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья).

«Торжественные службы будут транслироваться на портале «Православие в Татарстане» (tatmitropolia.ru) и в паблике «Православие в Татарстане» в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/tatmitropolia)», — говорится в сообщении митрополии.

Накануне также онлайн прошла литургия в праздник Вербного воскресенья.

Напомним, что в России введен режим самоизоляции из-за опасности пандемии коронавируса. Русская православная церковь призвала прихожан оставаться дома. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил верующих совершать в эти дни домашнюю молитву.