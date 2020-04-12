Рейс «Аэрофлота» из Антальи в Москву состоится 14 апреля

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Анталья — Москва, которые должен был 11 апреля вывезти российских граждан, перенесен на 14 апреля.

«Отменный рейс AFL2143 Анталья — Москва состоится 14 апреля 2020 года в 14:20 (по местному времени, совпадает с мск). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области», — отмечается в сообщении генерального консульства РФ в Анталье.

В генконсульстве подчеркнули, что «зарегистрироваться на рейс необходимо» на портале «Госуслуги».

Вывозной рейс Анталья — Москва был отменен в связи с тем, что турецкие власти с 11 апреля ввели 48-часовой комендантский час в 31 провинции страны, в том числе в Анкаре, Стамбуле и Анталье.