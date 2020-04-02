Минниханов оказался в топе глав регионов, реализующих лучшие практики против коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов оказался на третьем месте в рейтинге глав российских регионов, внедряющих лучшие практики по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

В частности, авторы исследования оценили запуск в Татарстане сайта Yardam.ru, который призван помогать людям, находящимся в самоизоляции.

Первое место в рейтинге занял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев из-за введения жесткого карантина на территории края. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев оказался на втором месте. По его поручению было установлено ограничение на въезд в город, говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры.

