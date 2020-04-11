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YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки, удаленное как «недопустимое»

17:53, 11.04.2020
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки, удаленное как «недопустимое»
Фото: kremlin.ru

Видеохостинг YouTube восстановил видео с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.

Ранее ролик «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» был удален с канала «RT на русском» как «недопустимый» и «нарушающий правила сообщества».

Видео был опубликовано 20 марта и набрало 3 млн просмотров.

Ранее Проценко сообщил, что заразился коронавирусом.

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