YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки, удаленное как «недопустимое»
Видеохостинг YouTube восстановил видео с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
Ранее ролик «Все ответы про коронавирус — от главврача спецбольницы» был удален с канала «RT на русском» как «недопустимый» и «нарушающий правила сообщества».
Видео был опубликовано 20 марта и набрало 3 млн просмотров.
Ранее Проценко сообщил, что заразился коронавирусом.Общество
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