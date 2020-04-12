Врач заявил, что новый коронавирус «пришел навсегда»

Врач Александр Мясников в эфире передачи «Соловьев LIVE» предположил, что после завершения пандемии нового коронавируса вирус не исчезнет окончательно.

По его словам, вирус «пришел навсегда, он больше не уйдет».

Также Мясников выразил мнение, что жителей России и других стран ожидает вторая волна инфекции, однако впоследствии у человечества появится «стадный иммунитет».

Ранее ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев выразил мнение, что при самом благоприятном сценарии режим самоизоляции в России может закончиться уже в июне.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Евразийского межправительственного совета заявила, что сроков окончания пандемии коронавируса в настоящее время нет.