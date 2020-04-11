МЧС Татарстана предупредило о метели завтра

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий днем и вечером 12 апреля.



По информации Гидрометцентра РТ, завтра на территории Татарстана ожидается сильный северный ветер порывами до 17—22 м/с (в Казани 15—20 м/с) и кратковременная метель.

В ведомстве рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок и быть осторожными на дорогах в связи с низкой видимостью. В частности, рекомендуется увеличить дистанцию между машинами на дороге и тормозить плавно.