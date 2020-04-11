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Власти Нижнекамска назвали фейком сообщения о первых случаях коронавируса и вспышке пневмонии

10:07, 11.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Нижнекамска назвали фейком сообщения о первых случаях коронавируса и вспышке пневмонии
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Администрация Нижнекамска опровергла распространяющиеся в соцсетях сообщения о том, что в городе зарегистрированы 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Городские власти заявили, что информация направлена для разбирательства правоохранителям.

«По данным на 10 апреля, в нашем городе и районе нет случаев коронавируса, под наблюдением остается 52 человека, кто вернулся из других стран», — говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Напомним, по последним данным в Татарстане зарегистрировано 50 случаев заражения COVID-19. При этом 11 пациентов уже выписались. Пока не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавирусной инфекции.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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